شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل الشخصى يصل إلى 15 بلدا جديدا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ما يقرب من عام كان من المتوقع وصول مساعد جوجل إلى أجهزة Chromebook نظرًا لأن Chrome OS 77 سيأتى الأسبوع المقبل، ولكن حسب موقع 9to5Google سيعمل المساعد فى 15 بلداً فقط وهى أستراليا، كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيوزلاندا، النرويج، أسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما يصل مساعد جوجل إلى Chrome OS 77 فى الأسبوع المقبل سيكون هناك عدد من القيود على استخدامه، فعلى سبيل المثال لن تسمح جوجل مبدئيًا لحسابات G Suite بالوصول إلى المساعد، علاوة على ذلك فإن القيد الرئيسى الآخر هو بلدك ولغتك المختارة، فهذه البلدان الخمسة عشر هى فقط التى تدعم مساعد جوجل.

ومن المحتمل ألا نرى مساعد جوجل على أجهزة Chromebook فى هذه البلدان حتى وصول نسخة Chrome OS 79، ولن يصل إلى مستوى الاستقرار إلا فى وقت ما فى شهر ديسمبر.