شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق خدمة MoviePass ابتداء من السبت المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة MoviePass عن توقفها عن العمل قريبا، إذ كانت تسمح للمستخدمين بمشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام مقابل رسوم شهرية ثابتة.

ونقلا عن موقع TechXplore الأمريكي، قالت هيليوس وماثيسون أناليتيكس (HMA) التى تملك MoviePass فى بيان إنها تسعى أيضًا إلى بيع الأصول الأخرى، بما فى ذلك موقع "موفيفون" والذى بدأ كخدمة لحجز التذاكر عبر الهاتف وتم بيعه لاحقًا إلى AOL ثم إلى مالكى MoviePass.

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وأوضحت الشركة فى البيان أن الخدمة سوف تغلق اعتباراً من يوم السبت،مؤكدة إنها شكلت لجنة لمراجعة الخيارات بما فى ذلك بيع الشركة أو بعض أصولها.

أثارت الشركة ضجة منذ عامين عندما خفضت سعر خدمتها إلى 9.99 دولار شهريًا، والذى كان أقل من سعر تذكرة واحدة، كما واجهت حرب شرسة، وكثيرا ما اضطرت الشركة لدفع الأموال لتغطية تكاليف التذاكر.