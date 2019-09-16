طريقة مشاركة الروابط بين الهاتف والكومبيوتر عن طريق متصفح كروم

يمكنك مشاركة الروابط بين الهاتف والكومبيوتر عن طريق متصفح كروم بطريقة سهلة جداً، هذه الطريقة ممكنة لأن متصفح كروم يمكنك من ربط أكثر من جهاز معاً من خلال حساب تسجيل دخول واحد، لذا فإن الحل الوحيد لتفلح هذه الطريقة هي أن تقوم بتسجيل الدخول على أكثر من جهاز مثل هاتف وجهاز لوحي وكومبيوتر لابتوب وآخر مكتبي من نفس حساب كروم.

يمكن لهذه الطريقة أن تفلح وتعمل مع مختلف الأجهزة وبين أي جهازين، لا يشترط أن تكون الأجهزة تعمل بنفس نظام التشغيل أو حتى على نفس شبكة الإنترنت، فيمنكك إرسال رابط من هاتفك المتصل بشبكة الإنترنت عبر الـ Mobile Data إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بالعمل الخاص بك المتصل بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي في مكتب العمل الخاص بك.

شروط الطريقة :

كما قلنا يجب أن تعمل جميع الأجهزة بنفس حساب كروم – نفس حساب Google – ويجب أن تكون جميع الأجهزة متصلة بالإنترنت وتستخدم أحدث نسخة موجودة من متصفح كروم ولا يشترط أن تكون الأجهزة من نفس نظام التشغيل أو النوع أو تعمل على نفس شبكة الإنترنت.

طريقة مشاركة الروابط بين الهاتف والكومبيوتر :

قم بفتح الرابط الذي ترغب في إرساله في متصفح كروم ثم توجه إلى شريط العنوان الذي يظهر فيه عنوان الرابط الذي ترغب في إرساله ثم قم بالضغط عليه بزر الفأرة الأيمن في شريط العنوان.

الآن قم بإختيار إرسال إلى أجهزتك Send To your Devices وقم بإختيار جهاز من قائمة الأجهزة التي ستظهر لك، الآن قم بفتح متصفح كورم على جهازك الذي قمت بإرسال الرابط إليه.

ستجد تنبيها صغيراً في الأعلى يخبرك بأنك قد إستقبلت رابط ما ويمكنك أن تفتحه كما ترى بالصورة بالأسفل .

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تعمل الطريقة بشكل مشابه على الأجهزة المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية، كل ما عليك فعله هو إختيار مشاركة الرابط وستظهر لك القائمة التالية كمثال على أجهزة IOS.

وعندما تتوجه إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك كمثال ستجد أمامك تنبيه كالتالي :

يمكن لهذه الطريقة أن تفيدك في محاولة إرسال صورة مثلاً أو رابط ما ترغب في ملئه على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وكنت قد عثرت عليه على هاتفك المحمول، هناك الكثير من الإستخدامات لهذه الطريقة ويمكنك أن تبدع معها.