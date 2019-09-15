بعد إطلاق هواتفها الجديدة.. تباطؤ في عمل أجهزة «آيفون» بشكل مفاجئ

الموجز

أعلن مستخدمو هاتف آيفون أن هواتفهم تباطأ عملها بشكل مفاجئ، بعد أيام من طرح شركة "أبل" مجموعة جديدة من هواتفها الذكية.

وكشف عدد من مستخدمي هواتف آيفون أن أجهزتهم القديمة توقفت بشكل مفاجئ أو تباطأت، بعدما أعلنت شركة أبل عن إصدار هاتف "آيفون 11" في العاشر من سبتمبر الماضي.

وكانت أبل قد أعلنت في 2017 أنها أصدرت عن عمد تحديثات البرامج، لإبطاء بعض هواتف "آيفون" لحماية بطارياتها القديمة.

Advertisements

ولاحقاً، تم معالجة تلك المشكلة عبر تحديث وإطلاق برنامج جديد لاستبدال البطارية، مؤكدة أنها لن تقوم بأي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات "آبل".

وبعد إصدار 3 هواتف آيفون جديدة، كشف بعض مستخدمي آيفون عن تكرار مشكلة التباطؤ، حيث كتب أحد المستخدمين في تغريدة على موقع تويتر قائلاً: "بعد ما أعلن عن هاتف "آيفون" الجديد، توقف هاتفي بشكل غريب عن العمل".

وبحسب موقع "ذا صن" البريطاني، فإن شركة "آبل" لم ترد على طلب التعليق.