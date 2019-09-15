جوجل قد تعلن عن Pixel 4a الشهر المقبل

كشفت الشفرة المصدرية لتطبيق الكاميرا التابع لشركة جوجل أن الشركة تعتزم الإعلان عن هاتف ثالث من سلسلة (بكسل) Pixel خلال حدثها المنتظر خلال الثلث الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووجد موقع 9to5Google – المتخصص في أخبار جوجل ومنتجاتها – في الشفرة المصدرية الاسم الرمزي Needlefish، الذي يُتوقع أنه يشير إلى هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a، وذلك إلى جانب الاسمين الرمزيين: Coral، و Flame؛ للهاتفين المتوقعين (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل).

ومع أن إطلاق (بكسل 4أي) إلى جانب (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل) ما يزال مجرد توقعات، إلا أن موقع 9to5Google كان قد وجد هذا الاسم الرمزي قبل أشهر كإشارة إلى كوالكوم، الأمر الذي فُسِّر على أنه جهاز بنظام أندرويد مع معالج من شركة كوالكوم.

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وفي حال، أعلنت شركة جولج عن هاتف (بكسل 4أي) الشهر المقبل، فسيكون الأمر مفاجئًا، إذ يخالف ما فعلته الشركة مع هاتفي (بكسل 3أي)، و(بكسل 3أي إكس إل) اللذين أعلنت عنهما بعد 8 أشهر من الإعلان عن (بكسل 3)، و(بكسل 3 إكس إل).

وأشار موقع 9to5Google إلى أن شركة جوجل كانت تعتزم إطلاق (بكسل 3أي)، إلى جانب (بكسل 3)، ولكنها أخرت إطلاقه، لذا يُعتقد أن الشركة تعتزم إطلاق هواتف مرتفعة المواصفات، ومنخفضة المواصفات معًا، وذلك على غرار الشركات المنافسة الأخرى.