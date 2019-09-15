صفقة اليوم.. احترف مجال الحوسبة السحابية مع خصم 91%

حزمة الحوسبة السحابية الكاملة The Complete Cloud Computing Bundle.

عدد الدورات: 24.

المدة: 120 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على استكشاف تطور التكنولوجيا السحابية، والتعرف على نماذج الخدمات السحابية المختلفة، وبمجرد الانتهاء من الأساسيات، ستتعلم أسلوب عمل موفري الخدمات السحابية المختلفة مثل: خدمة آزور Azure من مايكروسوفت، وخدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS، من أمازون، وخدمة جوجل Google Cloud، بالإضافة إلى كيفية إدارتها.

كما ستتعلم كيفية استخدام أدوات DevOps على كل خدمة لتقديم التطبيقات والخدمات بسرعة عالية، وكذلك العديد من المشاريع العملية التي يمكنك تجربتها. بالإضافة إلى الإعداد لاجتياز اختبارات شهادة CompTIA، وشهادة مايكروسوفت الرسمية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بعد كل دورة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 599.99 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 91%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الحوسبة السحابية واحدة من أسرع المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، كما تشير العديد من التقارير وآراء محللي الصناعة إلى أنها ستعيد تشكيل قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تسارع العديد من الشركات، والمؤسسات إلى الاستفادة منها؛ لكسب ميزة تنافسية في السوق.

زادت إعلانات الوظائف التي تتضمن مصطلحات الحوسبة السحابية أو مهندس السحابة بنسبة 27% منذ عام 2015 وفقًا لموقع Indeed، وذلك لأن تحول الشركات من نموذج البنية التحتية داخل المنشأة إلى النهج السحابي عند الترقية، أو تصميم بيئات جديدة أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين ذوي الخبرة في الحوسبة السحابية بشكل كبير من أجل تصميم أنظمة سحابية وإدارتها.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال والبدء في تطوير مهاراتك من خلال الحصول على حزمة الحوسبة السحابية الكاملة (The Complete Cloud Computing Bundle) التي ستساعدك على تطوير مهاراتك من الصفر حتى الاحتراف مع خصم يصل إلى 91 %.

تتضمن هذه الحزمة 24 دورة تدريبية، وما يصل إلى 120 ساعة من المحتوى، تغطي كافة تقنيات الهندسة السحابية، وطرق إدارتها.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 91 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على استكشاف تطور التكنولوجيا السحابية، والتعرف على نماذج الخدمات السحابية المختلفة، وبمجرد الانتهاء من دراسة الأساسيات، ستكتشف كيفية عمل موفري الخدمات السحابية المختلفة مثل: خدمة آزور Azure من مايكروسوفت، وخدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS، من أمازون، وخدمة جوجل Google Cloud، بالإضافة إلى كيفية إدارتها.

كما ستتعلم كيفية استخدام أدوات DevOps على كل خدمة لتوفير الوصول إلى التطبيقات والخدمات بسرعة عالية، وكذلك العديد من المشاريع العملية التي يمكنك تجربتها. بالإضافة إلى الإعداد لاجتياز اختبارات شهادة CompTIA و شهادة مايكروسوفت الرسمية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك بادر ببناء خبراتك اليوم لتكون خبيرًا في مجال الحوسبة السحابية.

الحصول على الصفقة: من هنا.