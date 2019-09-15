شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة جديدة من ناسا لانهيار جليدى على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط برنامج (MRO) التابع لوكالة ناسا الأمريكية صورة لانهيار جليدى حدث على كوكب المريخ، والذى رصد غبار أحمر يوجد على السطح، والذى يتصاعد فى السماء بالقرب من القطب الشمالى للكوكب. ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، تم التقاط هذه الصورة فى شهر مايو السابق، ويعود هذا الانهيار الجليدى إلى أنه فى كل ربيع، تشرق الشمس على جانب مجموعة الطبقات فى القطب الشمالى للمريخ والمعروفة باسم رواسب الطبقات القطبية الشمالية.

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انهيار جليدى على المريخ

وهذا الدفء يزعزع استقرار الجليد وتنهار الكتل، التى عندما تصل إلى أسفل الجرف البالغ ارتفاعه أكثر من 500 متر، ترفع سحابة من الغبار.

والتقطت MRO الصورة في 29 مايو باستخدام تجربة علوم التصوير عالية الدقة (HiRISE)، حيث قال مسؤولون فى ناسا، إن هذه الكاميرا التلسكوبية يمكنها التقاط أشياء صغيرة مثل مكتب على سطح المريخ.

وتعد MRO هي واحدة من ست مركبات فضائية تدرس حاليا المريخ من فوق، وتلتقط ظواهر وأحداث مختلفة على الكوكب الأحمر.