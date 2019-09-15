شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 أسباب تجعل أيفون 11 أفضل من أيفون 11 برو و 11 برو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل هذا العام 3 هواتف ايفون جديدة هى iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، حيث يعتبر هاتف iPhone 11 هو خليفة لـ iPhone XR من العام الماضي، أما الطرازان "Pro" الجديدان هما الترقية لهاتفى iPhone XS وXS Max.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فبينما يغرى iPhone 11 Pro وPro Max المستخدمين بجميع تقنياتهم، لا يزال iPhone 11 هو الأفضل، وفيما يلي نعرض أسباب ذلك كما يلي:

- أيفون 11 أرخص من إصدارات أيفون 11 برو

بالنظر إلى السعر نجد أن:

iPhone 11 يبدأ من 699 دولار

iPhone 11 Pro يبدأ من 999 دولار

iPhone 11 Pro Max يبدأ من 1099 دولار

وبمعنى آخر، يمكنك توفير ما لا يقل عن 300 دولار عن طريق اختيار iPhone 11 القياسى بدلاً من "Pro" 11، خاصة وأن جميع هواتف أيفون الثلاثة الجديدة لديها نفس سعة التخزين البالغة 64 جيجابايت.

- أيفون 11 يأتى بألون أكثر من إصدارات Pro

تأتى طرازات iPhone 11 Pro بأربعة ألوان فقط: الرمادى والفضى والذهبى والأخضر، إلا أن iPhone 11 يأتى بستة ألوان: الأرجوانى والأصفر والأخضر والأسود والأبيض والأحمر.

- أيفون iPhone 11 يمتلك حجم شاشة مثالي

فيما يلى أحجام iPhone 11 الجديدة، من الأصغر إلى الأكبر:

IPhone 11 Pro: شاشة 5.8 بوصة

iPhone 11: شاشة 6.1 بوصة

iPhone 11 Pro Max: شاشة 6.5 بوصة

وبينما يفضل البعض شاشة 5.8 بوصة، فإن شاشة 6.1 بوصة على iPhone 11 ستكون الأفضل لمعظم الناس، بينما شاشة Pro Max ضخمة، وبينما شاشة Pro هى الأصغر، لكن من المحتمل أن تكون صغيرة بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص.

- أيفون 11 يمتلك شاشة Liquid Retina

رغم أن أيفون 11 لا يحتوى على شاشة OLED مثل الموديلات "Pro"، لكن شاشة Liquid Retina لا تزال رائعة، حيث تنتج شاشات OLED، مثل تلك الموجودة فى iPhone 11 Pro وPro Max، ألوانًا أكثر ثراءً وتباينًا أعمق، بحيث يبدو السود، على وجه الخصوص، حبرًا وليس رماديًا، وعلى الرغم من أن شاشة LCD فى iPhone 11 لا يمكنها سحب نفس تأثير OLED، فإن شاشة Liquid Retina لا تزال توفر صورة عالية الجودة وألوان دقيقة، فهى واحدة من أفضل شاشات LCD فى أى هاتف ذكي.

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- هاتفىiPhone 11 و Pro يضمان أنظمة كاميرا خلفية متطابقة

تشتمل هواتف iPhone 11 و11 Pro على عدسة عريضة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانية عريضة 12 ميجابيكسل، فى حين تمتلك موديلات Pro أيضًا على عدسة ثالثة تليفوتوغرافى 12 ميجابيكسل للتكبير، وتعد عدسة المقربة جيدة فقط للتكبير البصري، الذى لا يفقد أى تفاصيل مقارنة بالتكبير الرقمي، لكنها ليست ميزة حتمية، ففى الواقع، إذا كنت تهتم حقًا بتصوير الهواتف الذكية، فيجب ألا تستخدم ميزة التكبير كثيرًا لتبدأ.

- طرازات iPhone 11 و 11 Pro تضم كاميرات أمامية متطابقة

تشتمل طرز iPhone 11 و11 Pro على كاميرا سيلفى 12 ميجابيكسل تدعم الفيديو 4K حتى 60 إطارًا فى الثانية، لديهم أيضًا نظام كاميرا TrueDepth نفسه الذى يسمح لـ Face ID، والذى يمكنه فتح هاتفك ومساعدتك فى عمليات الشراء.

- جميع هواتف أيفون الجديدة الثلاثة لها نفس المعالج

تضم جميع هواتف أبل الثلاثة نفس شرائح المعالج، ونفس وحدة معالجة الرسومات، ونفس المحرك العصبى لجعل هاتفك الذكى ذكيا وفعالاً فى استهلاك الطاقة، فهى نفسها فى جميع أجهزة أيفون الثلاثة، لذلك يجب ألا ترى أى تراجع فى الأداء عن طريق اختيار الهاتف الأرخص.

- عمر بطارية قوي

حصل iPhone XR العام الماضى على أفضل عمر للبطارية فى أى هاتف ذكى من أبل على الإطلاق، مع القدرة على الحصول على حوالى 15.5 إلى 16.5 ساعة فى شحن واحد، ومن المتوقع أن يحصل هاتف iPhone 11 على ساعة واحدة أخرى أطول مقارنةً بالسابق، لحوالى 16.5 إلى 17.5 ساعة.

ويحتوى iPhone 11 و 11 Pro أيضًا على بطاريات كبيرة، حيث يجب أن يتمتع الإصدار 11 Pro القياسى بحوالى 16.5 إلى 17.5 ساعة من العمر، ولكن يجب أن يتمتع الإصدار 11 Pro Max بحياة هائلة تبلغ 18.5 إلى 19.5 ساعة، وفقًا لشركة أبل.

- تشترك هواتف أيفون 11 الثلاثة فى العديد من المواصفات نفسها

جميع النماذج الثلاثة تشمل نفس:

معدل مقاومة للرذاذ والغبار (IP68)

الصوت المكانى مع دعم دولبى Atmos

دعم Bluetooth وWiFi 6 وLTE

ميزات الصور والفيديو مثل الوضع الليلى وQuick Take و Deep Fusion