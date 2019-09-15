تكنولوجيا: نظرة على الهاتف iPhone 11: خليفة iPhone XR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في هذا الفيديو نقدم لكم نظرة على الهاتف المحمول iPhone 11 الذي قدم من ابل في فعاليات مؤتمرها الذي أقيم مؤخراً، والذي يأتي كخليفة لهاتف iPhone XR. اعلان



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