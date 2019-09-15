تكنولوجيا: Netflix تواجه منافسة كبيرة بين خدمات البث الجديدة Disney Plus وApple TV Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق في شهر نوفمبر كلاً من خدمات بث محتوى الفيديو Apple TV Plus وDisney Plus لتبدأ المنافسة بين الخدمات الجديدة وخدمة بث المحتوى الأكثر شعبية الآن Netflix.

الأول من نوفمبر هو موعد إنطلاق خدمة ابل لبث محتوى الفيديو Apple TV Plus، بينما تنطلق خدمة Disney Plus في 12 من نوفمبر أيضاً، حيث تستهدف هذه الخدمات الجديدة بث محتوى أصلي جديد، مع مستوى تسعير ينافس خدمة Netflix في الأسواق.

سعر الإشتراك لكلاً من خدمة Apple TV Plus وDisney Plus

تقدم شركة ابل خدمة بث المحتوى Apple TV Plus بإشتراك شهري بقيمة 4.99 دولار فقط، كما تقدم للمستخدمين أسبوع مجاني لتجربة الخدمة، أيضاً قدمت ابل عرض مجاني عام كامل للمستخدمين عند شراء هواتف الأيفون، أجهزة الآيباد، أو أجهزة Mac PC، وأيضاً جهاز Apple TV.

من جانب أخر تأتي خدمة بث المحتوى Disney Plus بإشتراك شهري بقيمة 6.99 دولار، مع عرض مجاني لمدة أسبوع للمستخدمين، كما أتاحت الشركة شراء إشتراك لمدة 3 سنوات بقيمة 140.97 دولار من شهر أغسطس وحتى شهر سبتمبر، إلا أن شركة Disney لم تؤكد على تقديم هذا العرض من جديد.

أيضاً تقدم شركة Disney عرض بمجموعة تضم خدمة بث المحتوى Disney Plus، مع Hulu، وESPN Plus بسعر 13 دولار شهرياً تقريباً.

المنصات التي تدعم خدمة Apple TV Plus وDisney Plus

من المقرر أن تتوفر خدمة ابل لبث محتوى الفيديو Apple TV Plus عبر تطبيق Apple TV، ومنصة تشغيل iOS كما تتوفر الخدمة على أجهزة Mac ووحداتApple TV، ومن المقرر أن تتوفر أيضاً على الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز سامسونج الذكية، كما تتوفر الخدمة عبر موقع tv.apple.com عبر متصفح كروم، سفاري، وأيضاً Firefox.

كما تخطط شركة ابل لتوفير الخدمة عبر تطبيق مخصص لأجهزة Amazon Fire TV، وأجهزة تلفاز Roku، وأيضاً وحدات البث الصغيرة، ولاحقاً أيضاً على أجهزة تلفاز LG، وسوني، وVizio الذكية، إلا أن ابل لم تؤكد على إطلاق تطبيق Apple TV Plus على منصة الأندوريد، لكن يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة عبر المتصفح.

وتتوفر خدمة Disney Plus أيضاً على أجهزة iOS وأيضاً Apple TV، كما تتوفر الخدمة أيضاً على هواتف وأجهزة الأندوريد، كما سيتوفر تطبيق Disney Plus مخصص لهذه الأجهزة.

أيضاً من المقرر أن تدعم الخدمة وحدات Chromecast، أو أيضاً أجهزة التلفاز التي تضم تقنية Chromecast مدمجة، أيضاً إلى جانب أجهزة تلفاز الأندوريد الذكية، وبعض الأجهزة الأخرى مثل NVIDIA Shield.

وتتوفر خدمة بث المحتوى Disney Plus على أجهزة الحاسب من خلال المتصفح، كما سيتم تخصيص تطبيقات لمنصات ألعاب Xbox One، و Playstation 4، وأجهزة تلفاز Roku الذكية، وأجهزة بث المحتوى أيضاً.

من جانب أخر لم يتم تأكيد إطلاق تطبيق Disney Plus على أجهزة Amazon Fire اللوحية، أو أجهزة تلفاز Fire، بينما ظهرت تسريبات تؤكد دعم الخدمة لوحدة التحكم في الألعاب Switch.

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المناطق التي تتوفر بها خدمات Apple TV Plus وDisney Plus

تنطلق خدمة بث محتوى الفيديو Apple TV Plus في الأول من نوفمبر في عدد 100 دولة على مستوى العالم، بينما تتوفر خدمة بث المحتوى Disney Plus في البداية في الولايات المتحدة، بينما تنطلق الخدمة إلى كندا، وهولندا في 12 من نوفمبر، وتنطلق إلى نيوزلندا وإستراليا في 19 من نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الخدمة لاحقاً في مناطق أخرى على أن تتوفر على مستوى العالم خلال عامين.

المكتبة الخاصة بالمحتوى في خدمات Apple TV Plus وDisney Plus

تنطلق خدمة ابل Apple TV Plus لبث المحتوى ببعض العناوين المميزة والمحتوى الأصلي، ومن المقرر أن تتوفر الخدمة في الأول من نوفمبر بعروض ومحتوى مثل:

The Morning Show برنامج تلفزيوني إخباري صباحي

For All Mankind عرض للخيال العالمي

Helpsters عرض تلفزيوني جديد للأطفال

Snoopy in Space سلسلة جديدة من الرسوم المتحركة

Snoopy in Space إصدار جديد من العرض التلفزيوني الكلاسيكي الشهير

The Elephant Queen فيلم وثائقي في إفريقيا

كما تعيد أوبرا وينفري إطلاق نادي الكتب الشهير على خدمة ابل، وتضم الخدمة أيضاً مجموعة كبيرة من محتوى الأفلام والعروض التلفزيونية المميزة.

من جانب أخر تأتي خدمة بث المحتوى Disney Plus لتقدم محتوى يتوافق مع جميع أفراد العائلة، ومن بين العروض التي تنطلق بها الخدمة كلاً من:

Noelle فيلم الكريسماس

Lady and the Tramp نسخة جديدة من فيلم الأنيميشن الكلاسيكي

The Mandalorian عدد 10 من حلقات سلسلة الأكشن التي ترتكز على فيلم Star Wars

The World According to Jeff Goldblum عرض تلفزيوني يسلط الضوء على أشياء مختلفة ومثيرة للإهتمام على كوكب الأرض.

كما تأتي خدمة بث المحتوى Disney Plus بمكتبة كبيرة من محتوى الأفلام والعروض التلفزيونية الشهيرة من ديزني، مع مجموعة أفلام Star Wars، ومجموعة من أفلام Marvel Studios وأيضاً أفلام 20th Century Fox.

ومن المقرر أن تتوفر كلاً من خدمات Apple TV Plus وDisney Plus بدون إعلانات للمستخدمين، كما تدعم الخدمات تحميل المحتوى للمشاهدة خارج نطاق الإنترنت، وتدعم الخدمات أيضاً بث المحتوى بدقة 4K.

ويمكن لخدمة Disney Plus أن تدعم البث لعدد 10 من الأجهزة في نفس الوقت، بينما تدعم خدمة ابل Apple TV Plus إشتراك عدد 6 أفراد في حساب واحد في خدمة بث المحتوى دون أن تحدد عدد الأجهزة التي يمكن أن تقدم الخدمة في نفس الوقت.

وتتفوق خدمة Apple TV Plus في الوقت الحالي بمستوى التسعير المنخفض لإشتراك الخدمة، مع توفر الخدمة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تفوق خدمة ابل في العرض المجاني لمدة عام كامل عند شراء أحد أجهزة ابل.

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