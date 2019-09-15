تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Meizu 17 بشاشة منحنية بتصميم Waterfall

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتجه عمالقة تصنيع الهاتف في الصين لتبني تصميم Waterfall في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، وشركة Meizu هي واحدة من الشركات المقرر أن تقدم هاتف Meizu 17 قريباً بالتصميم المنحني في جانبي الشاشة.

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم عن تصميم هاتف Meizu 17 المرتقب من أكثر من زاوية، حيث يأتي الهاتف بشاشة منحنية من الجانبين بنفس التصميم المميز لشاشة Vivo Waterfall.

أيضاً يضم هاتف Meizu 17 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعرات أخرى، كما يأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض، وينطلق هذا الإصدار دون مدخل 3.5 مم للسماعات.

Advertisements

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Meizu 17 بتغييرات هامة في التصميم والمواصفات، نظراً لمرور عامين على تغيير Meizu تصميم الإصدارات الرائدة من الشركة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هذا الإصدار.

المصدر

اعلان

