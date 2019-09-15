متاجر GameStop ترى أن أجهزة الجيل الجديد Playstation 5 و Xbox Scarlett لن تقضي على مبيعات الألعاب في المتاجر

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة متاجر Gamestop لألعاب الفيديو قد أكدت من خلال تقريرها المالي للربع الثاني أنها ستقوم بإغلاق ما بين 180 و 200 متجراً حول العالم من المتاجر التي لا تؤدي على نحوٍ جيد تجارياً. سيتم إغلاق هذه المتاجر بصورة تدريجية منذ الآن و حتى نهاية العام، و قد أكّد ممثل من الشركة أن أكثر من 95% من المتاجر التي تملكها الشركة، و التي يفوق عددها 5700 متجراً، تحقق الأرباح. رغم ذلك، فإن الشركة لديها مخطط لإغلاق المزيد من المتاجر في العامين القادمين أيضاً. و تدخل هذه الخطوات ضمن مخططات الشركة لإعادة الهيكلة، و ذلك بعد أن أعلنت عن خسارة مالية بقيمة 415 مليون دولار.

و رغم ذلك فقد أكّد رئيس الشركة George Sherman أن مبيعات الألعاب في المتاجر لن تنتهي في الجيل القادم مع طرح أجهزة الجيل الجديد Playstation 5 و Xbox SCarlett، و ذلك لأن هذه الأجهزة ستضم محركات للأقراص باعتقاد Gamestop، و تذكر الشركة أنها تمتلك حصة كبيرة للغاية من مبيعات الألعاب في المتاجر.

و على أية حال فإن الشركة ستواصل عملية إعادة الهيكلية، و ستحرص أيضاً على تسهيل عملية بيع المنتجات الرقمية عن طريقها في الفترة القادمة.