فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة متاجر Gamestop لألعاب الفيديو قد أكدت من خلال تقريرها المالي للربع الثاني أنها ستقوم بإغلاق ما بين 180 و 200 متجراً حول العالم من المتاجر التي لا تؤدي على نحوٍ جيد تجارياً. سيتم إغلاق هذه المتاجر بصورة تدريجية منذ الآن و حتى نهاية العام، و قد أكّد ممثل من الشركة أن أكثر من 95% من المتاجر التي تملكها الشركة، و التي يفوق عددها 5700 متجراً، تحقق الأرباح. رغم ذلك، فإن الشركة لديها مخطط لإغلاق المزيد من المتاجر في العامين القادمين أيضاً. و تدخل هذه الخطوات ضمن مخططات الشركة لإعادة الهيكلة، و ذلك بعد أن أعلنت عن خسارة مالية بقيمة 415 مليون دولار.
و رغم ذلك فقد أكّد رئيس الشركة George Sherman أن مبيعات الألعاب في المتاجر لن تنتهي في الجيل القادم مع طرح أجهزة الجيل الجديد Playstation 5 و Xbox SCarlett، و ذلك لأن هذه الأجهزة ستضم محركات للأقراص باعتقاد Gamestop، و تذكر الشركة أنها تمتلك حصة كبيرة للغاية من مبيعات الألعاب في المتاجر.
و على أية حال فإن الشركة ستواصل عملية إعادة الهيكلية، و ستحرص أيضاً على تسهيل عملية بيع المنتجات الرقمية عن طريقها في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر متاجر GameStop ترى أن أجهزة الجيل الجديد Playstation 5 و Xbox Scarlett لن تقضي على مبيعات الألعاب في المتاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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