التحديات تتواصل أمام الهواتف الذكية في 2019 بحسب IDC

فاطمة أيت طالب - دبي - تتواصل التحديات أمام الهواتف الذكية في العام 2019، و تتوقع الوكالة أن تُحافظ الشحنات على حجمها الإجمالي في النصف الثاني من العام الحالي 2019، و بتراجع طفيف قد يصل إلى 0.4% فحسب، مما يُشير إلى مرحلة النضوج و الاستقرار التي يعيشها السوق. إلا أن IDC تتوقع نمو الشحنات من جديد في 2020 و بنسبة 1.6%.

و قد أكد أحد محللي IDC أن الأوضاع غير مستقرة لدى شركاء التصنيع، و هناك نوع من التردد و عدم الثقة في المستقبل بسبب التوتر الاقتصادي بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل التخطيط للمستقبل صعباً. كما أن المُستخدمين، على حد تعبيره، أصبحوا يتمسكون بأجهزتهم لفترة زمنية أطول، مما يقلل من مبيعات الأجهزة الجديدة.

و من المتوقع أن يُسيطر الأندرويد على السوق بسبة 87% من مبيعات الهواتف الذكية عالمياً، و خلفه يأتي نظام iOS من Apple بحصة 13% و بواقع مبيعات من المفترض أن يصل إلى 177 مليون جهاز.