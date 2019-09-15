Nintendo تواصل حملتها القضائية ضد مواقع القرصنة

فاطمة أيت طالب - دبي - رفعت شركة ننتندو بفرعها الأمريكي قضية على موقع المحاكيات RomUniverse، و طالبت شركة ننتندو بتعويضات تصل إلى 150 ألف دولار عن كل اختراق لحقوق الملكية copyright، كما طالبت بتعويض 2 مليون دولار عن كل اختراق للتسجيل التجاري Trademark.

RomUniverse يوفر عضوية مقابل 30$ سنوياً تسمح للمشتركين بتحميل كمية لا نهائية من الألعاب المختقة (Roms) بصورة غير شرعية. الموقع من أكثر المواقع نشاطاً فيما يتعلق بقرصنة ألعاب ننتندو مع أكثر من 300 ألف تحميل لألعاب السويتش و أكثر من 500 ألف تحميل لألعاب ال3DS.

هذه هي ليست المرة الأولى التي تشن فيها ننتندو قضية ضد مواقع القرصنة و المواقع المختصة بتوزيع الألعاب المقرصنة (roms)، حيث ربحت الشركة قضية في العام الماضي ضد موقعي LoveROMS.com و كذلك LoveRETRO.co.