تراجع عائدات Lite-On في شهر أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - Lite-On هي شركة تايوانية يقع مقرها في تايبيه و هي مختصة في طرفيات الحاسب الشخصي و وحدات التخزين و مُشغلات الأقراص و المزيد من الإلكترونيات.

فيما يتعلق بأداء الشركة المالي فضمن تقريرها الجديد أكدت الشركة تراجع العائدات التي وصلت إلى 521 مليون دولار، بنسبة أكثر من 12% مقارنة مع ما تم تحقيقه في شهر أغسطس من العام الماضي. و يُذكر بأن 66% من هذه العائدات تم تحقيقه عن طريق منتجات التقنية مثل مزودات الكهرباء المخصصة للخوادم و الحواسيب الشخصية.

و بالنسبة للعام بأجمله فإن العائدات متراجعة بنسبة 14.5% حتى الآن مقارنة مع العام الماضي.