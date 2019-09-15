Discord تسحب الألعاب المجانية من برنامج Nitro

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت خدمة Discord Nitro premium service على ألعاب مجانية عند انطلاق المتجر الخاص بتطبيق Discord الشهير للمشتركين، إلا أنها أكدت و عبر تدوينة جديدة بأنها ستقوم بإلغاء ذلك، و لن تُقدم ألعاباً مجانية للمشتركين.

و في التدوينة أكدت Discord بأن الغالبية العظمى من اللاعبين لم تلعب الألعاب التي قامت بتحميلها مجاناً عن طريق الاشتراك، و لذلك فقد قررت الشركة إيقاف مثل هذه العقود، و سيتم سحب المكتبة المجانية للمنصة في 15 أكتوبر القادم.

و على أية حال، فقد أغلقت الشركة متجرها الرقمي في شهر مارس الماضي، لتسمح للمطورين ببيع ألعابهم عن طريق خوادم ديسكورد عوضاً عن ذلك، و بنسبة عائدات تصل إلى 90%، مقابل 10% تقتطعها ديسكورد فحسب.