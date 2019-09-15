فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت خدمة Discord Nitro premium service على ألعاب مجانية عند انطلاق المتجر الخاص بتطبيق Discord الشهير للمشتركين، إلا أنها أكدت و عبر تدوينة جديدة بأنها ستقوم بإلغاء ذلك، و لن تُقدم ألعاباً مجانية للمشتركين.
و في التدوينة أكدت Discord بأن الغالبية العظمى من اللاعبين لم تلعب الألعاب التي قامت بتحميلها مجاناً عن طريق الاشتراك، و لذلك فقد قررت الشركة إيقاف مثل هذه العقود، و سيتم سحب المكتبة المجانية للمنصة في 15 أكتوبر القادم.
و على أية حال، فقد أغلقت الشركة متجرها الرقمي في شهر مارس الماضي، لتسمح للمطورين ببيع ألعابهم عن طريق خوادم ديسكورد عوضاً عن ذلك، و بنسبة عائدات تصل إلى 90%، مقابل 10% تقتطعها ديسكورد فحسب.
كانت هذه تفاصيل خبر Discord تسحب الألعاب المجانية من برنامج Nitro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.