Xbox Scarlett سيدعم تقنيات Ray Tracing على مستوى الهاردوير و ليس السوفتوير فحسب

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أن الحملة التسويقية لأجهزة الجيل الجديد لن تبدأ حتى العام القادم، و مع ذلك، فقد حصلنا على معلومة مثيرة حول جهاز مايكروسوفت المنتظر Xbox Scarlett.

في لقاء مع Gamespot، أكّد Colin Penty المخرج التقني للعبة Gears 5، على أن إكس بوكس سكارليت سيدعم تقنيات Ray Tracing على مستوى العتاد أو الهاردوير و ليس على مستوى البرمجيات فحسب، أي أنه سيضم أنوية مخصصة لمعالجة هذه التقنية التي تختص بتتبع أشعة الضوء و بالتالي تقديم إضاءة و انعكاسات و أسطح في غاية الواقعية:

ليس لدينا شيء لنعلنه الآن من ناحية Gears على العتاد الجديد، لكنني متحمس بشدة لما يمكن فعله بهذا الجهاز، امتلاك أنوية مخصصة بمعالجة Ray Tracing هو أمرٌ عظيم.

هذا رغم أن البطاقات الرسومية الحالية من شركة AMD لا تدعم تقنيات تتبع الأشعة Ray Tracing على مستوى العتاد، و يبقى ان نرى ماذا تخبىء AMD لأجهزة مايكروسوفت و سوني، و قد سبق و أن ذكرت “ليزا سو” من AMD أن كلاً من مايكروسوفت و سوني يعمل على تدعيم جهازه بتقنيات متطورة.

من المنتظر إطلاق أجهزة الجيل الجديد في العام القادم 2020 من مايكروسوفت و سوني.