شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..البشر يقيسون الوقت بعمر البطارية و"ليبرا" تضع فيس بوك بمأزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأخبار التكنولوجية والقلكية المهمة، إذ تزامن اليوم مع ذكرى إطلاق السلاحف إلى الفضاء وتعرض جزر الباهما لعاصة استوائية مدمرة، رغم عدم تعافيها من أثار دوريان، بالإضافة إلى تعرض فيس بوك لمائلات دولية بسبب عملتها الرقمية ليبرا، ونرصد فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار دراسة: الأشخاص يقيسون الوقت والمسافة بعمر بطارية هواتفهم يويتوب يوقف خدمة " Leanback" على متصفح الويب غدا.. العالم يحيى اليوم العالمى للأوزون 2019 جوجل تطرح خدمة Maps لمساعدة المتعافين من إدمان الكحول أو المخدرات Advertisements باحثون يستخدمون طائرات بدون طيار لدراسة غابات الأمازون المطيرة جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل اقتراح بإعادة تسمية موقع ناسا بأوهايو باسم نيل أرمسترونج قبل تعافيها من إعصار دوريان.. عاصفة استوائية جديدة تضرب جزر البهاما 6 رواد فضاء يتدربون على مهام القمر والمريخ بكهف ضخم تحت الأرض.. اعرف السبب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..البشر يقيسون الوقت بعمر البطارية و"ليبرا" تضع فيس بوك بمأزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.