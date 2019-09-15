شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول سلاحف تنطلق فى مركبة روسية بمهمة حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك حيوانات سافرت للفضاء، بينما أنت تعيش على الأرض ولم تخرج من الكوكب أبدا، ومن بين ذلك كانت سلاحف تنطلق فى مهمة تدور حول القمر، حيث أطلق الاتحاد السوفيتى مركبة الفضاء Zond 5 فى مهمة للالتفاف حول القمر والعودة إلى الأرض، وكان على متنها اثنان من السلاحف.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلقت هذه الرحلة تحديدا فى 15 سبتمبر 1968 على متن المركبة Zond 5، وكان من بين الركاب الآخرين ذباب النبيذ وديدان وبعض النباتات والبذور، حيث كانت هذه أول حيوانات فى الفضاء السحيق وأول من سافر حول القمر.

وعادت المركبة الروسية بعد الدوران حول القمر، وكان من المفترض أن تهبط فى كازاخستان فى 22 سبتمبر، ولكن نظام توجيه المركبة الفضائية فشل، وانهار فى المحيط الهندى بدلاً من ذلك، ومع ذلك تمكن الاتحاد السوفيتى من استعادة الكبسولة ووجدوا أن السلاحف وغيرها من المخلوقات لا تزال على قيد الحياة، على الرغم من أنها فقدت بعض الوزن منذ بداية المهمة.