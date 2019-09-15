شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر أرخص وأغلى نسخة أيفون 11 فى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن سعر هاتفى أيفون 11 الجديد وأيفون 11 برو ماكس في عدد من دول العالم، حيث استعرض التقرير سعر أقل نسخة من هاتف أيفون 11 الجديد والذى يعتبر الإصدار القياسي من السلسلة، إضافة إلى السعر الخاص بأغلى نسخة من هاتف أيفون 11 برو ماكس الجديد ايضا، وذلك لتوضيح الفارق بين أغلى وأرخص هاتف أيفون في الإصدارات الجديدة حول العالم، بحسب موقع phonearena الهندى.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول ذات الضرائب المرتفعة جدًا تعاني بشدة، حيث سجلت النرويج الرقم القياسي المؤسف لأسعار أيفون 11 البالغ 947 دولارًا لطراز 64 جيجا بايت الأساسي والذى يبلغ سعره 699 دولارًا فى الولايات المتحدة) ، بينما تطلب سجل هاتف أيفون 11 برو ماكس 2053 دولار لنسخة 512GB فى روسيا كأغلى سعر.

أسعار هواتف أيفون الجديدة

الولايات المتحدة:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 699 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1449 دولارا.

كندا:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 740 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1509 دولارات.

المملكة المتحدة:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 908 دولارات.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1867 دولارا.

فرنسا:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 896 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1839 دولارا.

إيطاليا:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 930 دولارا.

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أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1872 دولارا.

روسيا:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 933 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 2053 دولارا.

النرويج:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 947 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1917 دولارا.

الصين:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 776 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1794 دولارا.

الهند

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 913 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1899 دولارا.

اليابان:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 692 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1460 دولارا.

استراليا:

أيفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: 825 دولارا.

أيفون 11 برو ماكس نسخة 512 جيجا بايت: 1719 دولارا.