شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تريد أفكارًا لروبوتات تستكشف الكهوف تحت سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترغب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فى معرفة المزيد عن الكهوف القمرية الموجودة أسفله، حيث أصدرت دعوة لتقديم مقترحات عن طرقًا إبداعية لتصميم مهمة روبوتية تستكشف هذه الكهوف، والتى قد تكون مرتبطة بأنابيب الحمم البركانية القديمة التى جفت ومجال لاستكشاف الماء المتجمد على القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن الحملة التى تطلب المقترحات متوفرة على منصة ESA للابتكار المفتوح وتنتهى فى 31 أكتوبر.

وقال فرانسيسو ساورو، مدير تدريب رواد الفضاء الجيولوجى التابع لوكالة الفضاء الأوروبية: "استكشاف ورسم خرائط هذه الأنابيب يمكن أن يوفر معلومات جديدة عن جيولوجيا القمر، لكنها يمكن أن تكون أيضًا مأوى طويل الأجل للزوار من البشر فى المستقبل".

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كما أنها ستحمى رواد الفضاء من الإشعاع الكوني، وربما توفر الوصول إلى المياه الجليدية وغيرها من الموارد المحاصرة تحت الأرض.

وقالت الوكالة إن بعض الأفكار المطلوبة تشمل إقامة اتصالات بين الكهف والعالم الخارجى، فى حين أن البعض الآخر يتضمن أدوات يمكن أن تأخذ قياسات لبيئة الكهف.

وقالت لوريدانا بيسوني، الذى يقود البحث عن الأفكار كرئيس لاختبار التدريب والاستكشاف الميدانى التماثلى لوكالة الفضاء الأوروبية: "قد تستند مفاهيم المهمة إلى مركبة واحدة أو نظام موزع من أنظمة الأقمار الصناعية أو الروبوتية".

وأضافت: "تعد الكهوف القمرية خيارًا ممكنًا لحماية رواد الفضاء من الإشعاع طويل المدى على السطح، على الرغم من أن معرفتنا الوحيدة بهم حتى الآن تأتى من صور حفر رصدت من المدار".