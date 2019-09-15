NPD تطرح تقرير مبيعات السوق الأمريكي لشهر أغسطس و Switch في صدارة الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وكالة NPD تقريرها الشهري لرصد مبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي، و من جديد نجح جهاز Nintendo Switch في انتزاع صدارة المبيعات متفوقاً على منافسيه من سوني و مايكروسوفت لجميع أشهر هذا العام. و بحسب “مات” مُحلل NPD، فإن السويتش هو الجهاز الوحيد الذي حقق النمو في أغسطس مقارنة مع أغسطس الماضي، كما أنه الجهاز الوحيد الذي حقق النمو في إجمالي المبيعات هذا العام.

Madden NFL 20**

Minecraft***

Grand Theft Auto V

Fire Emblem: Three Houses*

Super Smash Bros. Ultimate*

Super Mario Maker 2*

Mario Kart 8*

Mortal Kombat 11

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Astral Chain

و للشهر الثاني على التوالي تتصدر المبيعات لعبة كرة القدم الأمريكية مادن بجزئها الجديد، فيما تتراجع لعبة Fire Emblem Three Houses من المركز الثاني إلى الرابع في أداء جيد للغاية للعبة من الصنف الاستراتيجي. اللعبة الوحيدة الجديدة في القائمة هي لعبة Astral Chain، و التي صدرت في 29 أغسطس. في الوقت الحالي ما زالت مورتال كومبات 11 هي أفضل لعبة في السوق الأمريكي ككل هذا العام، تليها لعبة كينغدوم هارتس 3، فيما تحتل مادن المركز الثالث.

من جهة أخرى كان أداء السوق كارثياً في أغسطس بصورة عامة، فقد أكّد “مات” مُحلل NPD بأن مبيعات الألعاب في أغسطس هي الأضعف منذ أغسطس 1998، أي منذ 20 عاماً، و هي أقل بنسبة 22% من العام الماضي. و وصلت مبيعات الألعاب منذ بداية العام إلى 3.1 مليار دولار لتحقق نمواً بنسبة 1% قياساً مع نفس الفترة من العام الماضي، و قد أكّد “مات” أن هذا النمو يعود إلى الأداء القوي لمنصة الننتندو سويتش.