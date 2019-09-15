مبيعات PlayStation 4 في أمريكا تتجاوز 30 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - عبر تغريدة جديدة على تويتر، أكّد المحلل المعروف “دانييل أحمد” من Niko Partner أن مبيعات جهاز سوني المنزلي PlayStation 4 قد تجاوزت 30 مليون وحدة في السوق الأمريكي منذ صدوره في نوفمبر 2013، مما يجعله مرشحاً ليكون أحد أفضل الأجهزة المنزلية مبيعاً في هذا السوق الضخم.

و فيما يتعلق ببقية الأسواق فإن الجهاز يحقق نجاحاً ضخماً في أوروبا كذلك، و على سبيل المثال فقد تمكن الجهاز من بيع 7.2 مليون وحدة في ألمانيا، و 6.8 مليون وحدة في بريطانيا، أما في فرنسا فإن مجموع مبيعاته أقل بقليل من 6 مليون وحدة.

و يُذكر أن مبيعات الجهاز حول العالم قد تجاوزت 100 مليون وحدة هذا العام.