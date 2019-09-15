بلاك سيج: هجمات الطائرات المُسيّرة باتت واقعًا وتجب المعالجة

في ظلّ الهجمات التي نُفّذت باستخدام الطائرات المُسيّرة على موارد النفط في المملكة العربية السعودية، تُوفّر شركة (بلاك سيج تكنولوجيز) Black Sage Technologies، الرائدة بالسوق في مجال تطوير ودمج ونشر حلول الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار (سي-يو أي إس)، دعمها وخبراتها للحكومات والهيئات التجارية التي تسعى إلى حماية البنى التحتية الحساسة والأرواح البشرية والحيوية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال (ريك شميدت) – رئيس شركة (بلاك سيج): “نُعرب في هذا اليوم عن تعاطفنا مع المملكة العربية السعودية وشركة ’أرامكو‘ وموظّفيها. وتُعدّ هذه الهجمة الأخيرة بالطائرات المُسيّرة مثالًا عن مدى جدية مخاطر هذه الطائرات، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد العالمي وجميع مستهلكي النفط والغاز. ويتوجّب علينا في الولايات المتحدة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير هجمات مشابهة على مصالحنا الوطنية”.

ومن جهته، قال (ديف روميرو)، المؤسس المشارك لشركة (بلاك سيج): “تُمثّل هذه الهجمة الأخيرة على المملكة العربية السعودية مثالًا آخر على جدّية هذا التهديد على البنى التحتية وعلى أمن وسلامة الجميع في نهاية المطاف. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها معالجة هذه التهديدات بشكلٍ فوري. وفي الواقع، هناك سبع مشاهدات وسطيًا في اليوم لطائرات مسيرة في الولايات المتحدة بالقرب من طائرات تجارية واستهلاكية خلال الطيران. ويُمكن أن نعتبر أنفسنا محظوظين لعدم تأثّر أي طائرة تجارية حتّى الآن. وشهدنا بالفعل استخدام حركة طالبان للطائرات المُسيّرة كسلاحٍ في الحرب بأفغانستان. وتُفيد تبصراتنا ومعلوماتنا بأنّ العديد من الدول تطوّر أسرابًا من الطائرات المُسيّرة لاستخدامها كأسلحة، الأمر الذي يفرض علينا حماية أنفسنا منها؛ فالتكنولوجيا والمعرفة العملية متاحة. فكم من الهجمات يجب أن تقع قبل اتّخاذ الإجراءات اللازمة والحدّ من هذه المخاطر؟”.

وبصفتها مزوّدًا رائدًا لحلول الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، تقوم (بلاك سيج) بتحديد وتصنيف وتعقّب والتغلّب على مخاطر الطائرات دون طيار لصالح الجيوش والحكومات وهيئات إنفاذ القانون والتطبيقات المدنية. وتتمتّع (بلاك سيج) بخبرات مثبتة في تأمين البنى التحتية الحساسة للطاقة والبنى التحتية الحكومية عالميًا، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وتعتمد (بلاك سيج) نهجًا مستقلًا عن الأجهزة، من خلال دمج أفضل المستشعرات ضمن فئتها مع تقنية التصنيف المملوكة من قِبَلها، وأتمتة تعقّب الأهداف بالفيديو والدفاع، إضافةً إلى توفير حلول متكاملة قابلة للتكيف للأنظمة المضادة للطائرات دون طيار لتلبية طيفٍ واسع من المهمات.

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وتمّ بالفعل نشر الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار التي تحمل العلام التجارية (يو أي إس إكس) بنجاح لدعم أمن المواقع الثابتة وحماية البنى التحتية الحساسة ومراقبة المجال الجوي للفعاليات التجارية. وتتضمن قائمة عملاء (بلاك سيج) كلًّا من الوكالات الحكومية الأمريكية ووزارة الدفاع وعددًا من المتعاقدين الرئيسيين في مجال الفضاء والدفاع في الولايات المتحدة ومجموعة من الجيوش والحكومات الحليفة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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وتُعد (بلاك سيج) شركة سريعة النمو متخصصة في دمج التقنية الدفاعية وتختصّ في الحلول المستقلة لحماية المجال الجوي بغرض إسقاط أنظمة الطائرات الصغيرة المسيّرة عن بُعد. وبفضل مجموعة من المستشعرات وأدوات التأثير وذكاء الآلات، توفّر (بلاك سيج) حلولًا لبعض أصعب متطلبات مهام الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار في مجال البنى التحتية الحساسة والأمن الداخلي والدفاع المدني. وتلتزم (بلاك سيج) بالحفاظ على السلامة والأمن.

وتُعدّ (إيكورن جروث كومبانيز) شركة أسهم خاصة في السوق الوسيطة تركّز بشكل حصري على القطاعات الجوية والدفاعية والاستخباراتية. وتستثمر (إيكورن) فقط في الشركات العالمة التي تسعى إلى تعزيز التنقلية العالمية وحماية المصالح الوطنية. وتتمتّع (إيكورن) بسمعة كبيرة في القطاع ويُشهد لها بفهمها المُعمّق لأسواق القطاعات الجوية والدفاعية، حيث تتمتّع بحقّ الوصول لأفضل الشركات في هذه القطاعات. وبفضل خبراتها التشغيلية وقدرتها على قيادة وإدارة الاستثمارات على امتداد دورات اقتصادية وصناعية متنوعة، تعمل (إيكون) بالتعاون مع الإدارة لتحويل حافظة شركاتها إلى شركات رائدة في السوق.