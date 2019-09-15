شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يؤجل طرح ميزة Lights Out لأجهزة أندرويد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تويتر منذ فترة عن إطلاق Lights Out والتى تعد بمثابة ميزة معدلة من Dark Mode، إذ تمكنك من جعل شاشة الخلفية سوداء بدلاً من اللون الأزرق، كما توفر عمر البطارية بالهواتف المزودة بشاشات OLED، وتم طرح الميزة لهواتف IOS، لكنها لم تصل بعد لأندرويد.



ميزة Lights out

ونقلاً عن موقع Phonearena، قال " دانتلي ديفيس" نائب رئيس قسم التصميم والبحث في تويتر بتغريدة: " الميزة ستظهر قريباً على هواتف أندرويد، ولكن تم تأخيرها قليلاً نظراً لأننا نعمل على صقل التجربة، حيث نتطلع لطرح هذه الميزة لجميع مستخدمي اندرويد"

ويمكن لمستخدمى أندرويد استخدام ميزة Dark Mode أثناء انتظار وصول Lights Out إلى أندرويد، فلا يزال بإمكان المستخدمين استخدام الإصدار الحالي من الوضع المظلم عبر تمكينه من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم العرض والصوت ثم الوضع المظلم على اندرويد.

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