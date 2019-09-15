تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير ميزة تحاكي “Deep Fusion” في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على ميزة جديدة تحاكي “Deep Fusion” التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 11 مؤخراً.

جاءت ميزة “Deep Fusion” في سلسلة هواتف iPhone 11 لتدعم المستخدمين بأفضل تجربة تصوير من خلال خوارزمية الذكاء الإصطناعي للتعلم الآلي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الميزة تحاكي أيضاً ما قدمت جوجل في ميزة HDR+ في هواتف Pixel.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً، أشير إلى أن سامسونج في طريقها لتطوير تقنية تحاكي ميزة “Deep Fusion” لتقدم لإصدارات الشركة المميزة من الهواتف الذكية.

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ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر Ice Universe، ومن المقرر أن تعتمد ميزة سامسونج القادمة على الإستفادة من تقنية NPU للذكاء الإصطناعي في معالجات Exynos التي ستدعم سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل.

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