شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG تحصل على تحديث 0.14.5 يوفر الموسم التاسع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت لعبة PUBG Mobile على تحديث جديد لها، والذى يحمل الإصدار PUBG Mobile 0.14.5 والذى يوفر الموسم التاسع من اللعبة، فضلا عن عدد آخر من الإضافات الجديدة الأخرى.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن هذا التحديث متاح حاليا على نظام تشغيل أندرويد، وسيصل لكافة مستخدم النظام بشكل تدريجى خلال هذه الفترة، إلا أن أبرز مميزاته هو توفير أحدث إصدار من Royale Pass Season، وقد تم تصميم هذا الموسم لتوحيد اللاعبين من جميع أنحاء العالم معا.

وإلى جانب الموسم الجديد، هناك إعادة تصميم لصفحات المهمة وترتيبها، فضلًا عن خيار توقيت للعد التنازلى يؤدى إلى الموسم الجديد، وكجزء من مجموعة الجوائز المطروحة فى هذا الإصدار، هناك جائرة المليون دولار فى مسابقة Global Treasure Hunt، ومن المنتظر وصول الإصدار القادم من اللعبة والذى يحمل الإصدار PUBG Mobile 0.15.0 خلال وقت ما من شهر أكتوبر القادم.