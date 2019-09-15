شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل تعافيها من إعصار دوريان.. عاصفة استوائية جديدة تضرب جزر البهاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت العاصفة المدارية هامبرتو إلى جزر البهاما، حيث عانت من تساقط الأمطار والرياح أمس، مما أثر على جهود الإغاثة التى تعمل على الدمار الذي خلفه إعصار دوريان قبل أقل من أسبوعين.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال المركز القومي الأمريكي للأعاصير، إن مركز العاصفة، الذي يحمل رياحا قصوى مدتها 60 ميلا (95 كيلومترا) في الساعة، قد مر مساء السبت على بعد 85 ميلا إلى الشمال من جزيرة جريت أباكو، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من دوريان.

كما أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار اليوم.

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وحذرت وكالة البهاما الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) من هطول أمطار، مع حدوث فيضانات معزولة في المناطق المنخفضة.

وقال شافون بونيمي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في جراند باهاما "أعلم أن هذا ليس شيئًا يود الناس في أباكو وجراند باهاما أن يسمعوه في هذا الوقت، لكنه موجود، العاصفة تجلب أمطارًا غزيرة على جزر البهاما".