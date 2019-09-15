شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراح بإعادة تسمية موقع ناسا بأوهايو باسم نيل أرمسترونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أعضاء مجلس الشيوخ في أوهايو اقتراح على الكونجرس بإعادة تسمية منشأة أبحاث تابعة لناسا في أوهايو، لتصبح على اسم رائد الفضاء نيل أرمسترونج، أول رجل يمشى على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قدم الجمهوري روب بورتمان والديمقراطي شيرود براون تشريعا يوم الخميس لتكريم مواطن أوهايو من خلال إعادة تسمية محطة ناسا بلوم بروك في ساندسكاى.

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وقال العضو بورتمان إنها ليست المرة الأولى التى يطرح فيها الفكرة، فقد عرضها من قبل على أرمسترونغ في عام 2012، أي قبل وفاته بسنة، لكنه لم يكن مرتاحًا للفت الانتباه الذي سيجلبه هذا الأمر.

ولكن بورتمان ظل يفكر فى هذا الأمر بعد وفاة الرائد فى محاولة لتكريمه على إسهاماته الكثيرة للفضاء وللبشرية، وقد تحدث مع وكالة ناسا الأمريكية وعائلة أرمسترونج من أجل هذا المقترح، وهم يدعمون إعادة تسمية المنشأة.