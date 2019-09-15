تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن ساعتها الذكية Lenovo Carme بمعايير IP68

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن ساعتها الذكية Lenovo Carme التي تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وتضم شاشة ملونة، على أن تنطلق في الأسواق بسعر 50 دولار.

تتميز ساعة Lenovo Carme بشاشة ملونة تدعم اللمس الأحادي 1.3، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني 2.5D يدعم عرض أفضل في الشاشة من مختلف الزوايا.

وتدعم شاشة ساعة Lenovo Carme الذكية عرض الإشعارات وإخطارات الرسائل والمكالمات المستلمة على الهاتف، كما تأتي ببعض مميزات تتبع اللياقة البدنية، مع مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، كما يمكن للساعة الذكية أن تتابع الأنشطة الرياضية، وتدعم الساعة ميزة التنبيهات الثابتة.

من جانب أخر تقدم لينوفو في ساعة Lenovo Carme الذكية ميزة عرض توقعات الطقس، مع ساعة توقيت ومنبه، كما يمكن أن تدعم المستخدم في تحديد موقع الهاتف في محيطه.

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ساعة Lenovo Carme تأتي بمعايير IP68، لذا ستدعم المستخدم عند إرتداء الساعة أثناء السباحة، كما يمكن أن تدعم الإتصال بهواتف الأيفون والأندوريد عن طريق البلوتوث 4.2، وتضم الساعة الذكية بطارية 200 mAh تقدم عمر شحن يصل إلى 7 أيام.

ومن المقرر أن تنطلق ساعة Lenovo Carme الذكية بسوارة من المطاط مع اثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأخضر، على أن تتوفر للبيع اليوم بسعر 50 دولار أو 45 يورو.

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