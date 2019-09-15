شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، الأحد، أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة "ليبرا"، وسط قلق متنامى بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي، بحسب موقع سكاي نيوز.

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وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل الاثنين.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها، ولم يرد فيسبوك حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل العادية، وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع ليبرا وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.