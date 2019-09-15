تكنولوجيا: هواوى تحصل على أكثر من 20 جائزة بمعرض IFA وتنال إشادة وإعجاب الحضور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ رقاقة معالج Kirin 990 بكفاءته الرائدة وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميمها المُذهل يبهران المستهلكين والإعلام المتخصص فى مجال التكنولوجيا
أعلنت هواوي عن فوزها بأكثر من 20 جائزة في معرض IFA لعام 2019 الذي أقيم ببرلين، ألمانيا، وذلك تعزيزاً منها على تقوية سمعتها كرائدة الصناعة بأكملها في تصميم المنتجات المبتكرة. بالإضافة الي حصولها على عدد كبير من الجوائز، ونالت هواوي الإشادة والاعجاب من قبل المستهلكين ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالمعرض، نظراً لما تقدمه من تجربة استخدام متصلة دائماً عبر كافة سيناريوهات الاستخدام.
وأشاد كل من مجلة وموقع Popular Mechanics وموقع Android Central ومجلة وموقع Stuff بالمنتجات التي قدمتها هواوي بمعرض IFA لعام 2019، والتي شملت رقاقة معالج Kirin 990 وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 التي تتمتع بالانعزال عن الضوضاء الخارجية والاصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro وجهاز الاتصال بالإنترنت Q2 Pro فائق السرعة.
تشهد المنتجات الحاصلة على الجوائز عاما رائعاً لهواوي التي تعتمد على فلسفة هادفة في تصميم منتجات توفر للمستهلكين تجربة استخدام ذات أداء قوي مع طريقة فائقة لربط الأجهزة ببعضها.
حصل هاتف HUAWEI P30 Pro على جائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019-2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA). كما فاز رقاقة معالج Kirin 990 بجائزة أفضل ما قدم معرض IFA من قبل كل من مواقع Android Central وAndroid Headlines وThe Big Tech Question وGadget Match وGear Diary وMightgadget وUbergizmo.
وفازت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بجائزة أفضل ما قدم معرض IFA من قبل كل من مواقع Android Authority وAndroid Headlines وGadget Match وGear Diary وGEEKSPIN وPopular Mechanics وSoundguys وStuff وTalkAndroid.
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