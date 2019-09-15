شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمة Maps لمساعدة المتعافين من إدمان الكحول أو المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة تساعد أولئك الذين يتعافون من المخدرات أو إدمان الكحول، يحث يعرض التطبيق الآن أكثر من 83000 مركز للتعافى من الإدمان، والتى يدير بعضها Alcoholics Anonymous وNarcotics Anonymous وAl-Anon وSmart Recovery فى أكثر من 33000 موقع، كذلك فلن تسرد الخرائط هذه المواقع فحسب، ولكن توفر لك أيضا معلومات عن الجلسات الدائرة.
وبحسب موقع phonearena الهندى، فتقول جوجل أنها أضافت هذه المعلومات إلى الخرائط، بعد أن وصلت طلبات البحث عن "إعادة التأهيل بالقرب مني" و "علاج الإدمان بالقرب مني" و "كيفية مساعدة مدمن" إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويقال إن 21 مليون أمريكى يعانون من تعاطى المخدرات، وهناك ما يقدر بنحو 1 من بين 14 من البالغين الأمريكيين فى حالة تعافي.
وللمساعدة فى استعادة المدمنين فى العثور على القوة والدافع للاستمرار، أصدرت جوجل سلسلة من مقاطع الفيديو التى تعرض مدمنى المخدرات الذين يشاركون تجاربهم، وبالإضافة إلى ذلك، ستُظهر خرائط جوجل أيضًا مواقع يتم فيها توزيع Naloxone بدون وصفات طبيةـ، فهذا هو الدواء عكس جرعة زائدة من المواد الأفيونية التى أنقذت العديد من الأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمة Maps لمساعدة المتعافين من إدمان الكحول أو المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.