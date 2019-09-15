شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يويتوب يوقف خدمة " Leanback" على متصفح الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبه موقع خدمة مقاطع الفيديو يوتيوب اليوم الأحد، مستخدميه، الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات على متصفح الويب عن طريق (Leanback) والتى تسمح باستعراض المحتوى بواجهة كبيرة وعالية الوضوح، بأن هذه السمة "ستختفى قريبًا".

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية أنه ليس من الواضح حتى الآن سبب وقف (يوتيوب) لسمة (Leanback) على الويب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لم يمنع المستخدم من مشاهدة الفيديوهات بهذه السمة على أجهزة أخرى.

كانت شركة "يوتيوب" قد أعلنت فى الأول من سبتمبر الجارى أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو، وأغلقت 17 ألف قناة من منصتها خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، وذلك لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.