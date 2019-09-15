تكنولوجيا: أوضح الصور لتصميم كاميرة هاتف Mate 30 في تسريبات لحافظة الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف Mate 30 نظرة واضحة لتصميم الكاميرة الخلفية في هاتف هواوي المرتقب الإعلان عنه في 19 من سبتمبر.

مزيد من التسريبات المصورة لهاتف Mate 30 قبل إنطلاق مؤتمر هواوي قريباً، حيث أوضحت التسريبات الجديدة التصميم الدائري للكاميرة الخلفية مع إعدادات الكاميرة.

تكشف حافظة هاتف Mate 30 أو التي تعود لهاتف Mate 30 Pro عن تصميم دائري للكاميرة الخلفية مع شريط عمودي في الجزء العلوي في زاوية الهاتف، كما تختلف إعدادات الكاميرة في الهاتف عن إصدارات شركة هواوي السابقة.

ولقد كشفت التسريبات السابقة حتى الآن على أن هاتف Mate 30 Pro سيأتي باثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل يأتي أحدهم بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، مع مستشعر 3D TOF.

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ومن المتوقع أن يحاكي المستشعر المميز بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto نفس مستشعر periscope بتكبير حتى 5 مرات الذي قدم في هاتف P30 Pro، على أن يأتي هذا المستشعر بالتصميم المربع، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الفتحة مربعة الشكل في إعدادات الكاميرة تعود إلى فلاش LED.

أيضاً من المتوقع أن يعود أصغر ثقب في إعدادات الكاميرة لمستشعر 3D TOF، كما تشير توقعات أخرى إلى أن الشريط الجانبي في الجزء العلوي يعود لفلاش LED في هاتف Mate 30 Pro، لذا تبقى بعض المستشعرات في الكاميرة الخلفية غير واضحة حتى الآن.

هاتف Mate 30 Pro يأتي أيضاً هذا العام بشاشة بتصميم “waterfall” بدون إطارات جانبية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التصميم على موقع الأزرار الجانبية في الهاتف، مع توقعات أن يعتمد تشغيل الهاتف على خاصية اللمس في مواقع محددة، أيضاً تأتي هواتف هواوي برقاقة معالج Kirin 990، كما تضم الهواتف منفذ USB C، لذا نترقب مؤتمر هواوي لنتعرف بشكل أوضح على تقنية العملاق الصيني في الإصدارات المميزة من سلسلة Mate 30.

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