شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة ناسا لكوكب زحل بحلقات مضاءة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن أحدث صورها لكوكب زحل التي التقطتها من كاميرا المجال العريض من تلسكوب هابل، والتى تبين أن العاصفة القوية التي حدثت العام الماضي قد اختفت من المنطقة القطبية الشمالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر حلقات كوكب زحل مضاءة بالكامل فى الصورة، حيث قالت ناسا إن هناك عواصف أصغر يمكن رؤيتها وتنزلق إلى المنظر، وعادةً ما يتم تصوير هذا الكوكب من خلال الأقمار الصناعية المتحركة التي لا تستطيع التقاطها بتفاصيل هذه الصور.



حلقات زحل

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ولكن هذه المرة التقطها تلسكوب هابل فى الوقت المناسب لها من كل عام، عندما يكون الكوكب في أقرب نقطة إلى الأرض.

كما أن الصورة التى تم التقاطها من خلال مشروع إرث الكواكب الخارجي للغلاف الجوي (OPAL)، تمنح الناس أيضًا رؤية مذهلة لحلقات زحل الأيقونية وهم يميلون إلى الأرض حيث اقتربنا منها هذا العام.

وكان كوكب زحل على بعد حوالي 845 مليون ميل في ذلك الوقت، حيث يحاول العلماء من خلال هذه الصورة فهم أجواء كواكب الغاز العملاقة وكيف تتغير مع مرور الوقت.