شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أول صورة ملونة لمذنب بين النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الفلكيون أول صورة ملونة لمذنب بين النجوم، والتى سمحت بتحديد ذيل المذنب " C / 2019 Q4"، وهو نتاج غازات تتدفق من سطحه.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، وحصل علماء الفلك على المشهد ليلة 9-10 سبتمبر باستخدام الطيف متعدد الأجسام على تلسكوب الجوزاء الشمالي بمونا كيا.

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صورة مذنب ملونة

وقال أندرو ستيفنز،الذي نسق الملاحظات في مرصد الجوزاء، "كانت هذه الصورة ممكنة بسبب قدرة الجوزاء على ضبط الملاحظات ومراقبة أشياء بمثل هذه بسرعة والتي لها نوافذ قصيرة للغاية من الرؤية".

واكتشف عالم الفلك الروسي جينادي بوريسوف المذنب يوم 30 أغسطس، ولكن طريقه في سماء الأرض يجعله قريبًا من الشمس، مما يجعل رصده أمرًا صعبًا لأنه من الأفضل رؤيته في الشفق، ولكن في الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يتحرك المذنب بعيدًا عن الشمس مما يسهل رؤيته.ولم يكن الفلكيون متأكدين مما إذا كان هذا المذنب قد نشأ من خارج نظامنا الشمسي، لأن مساره عبر الفضاء غير محدد .