شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهند ستمتلك أكبر عدد من المطورين بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن الهند ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر مركز للمطورين في العالم بحلول عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير يلقي ضوء جديدًا على الكيفية التي يمكن أن يكون بها قطاع التطبيقات مصدرًا محتملاً لوظائف الهند للمضي قدمًا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فذكر التقرير الذي يحمل عنوان "اقتصاد التطبيقات في الهند" من قبل معهد التقدمية للسياسات (PPI) أن الهند لديها 1.6 مليون وظيفة في اقتصاد التطبيقات، اعتبارًا من أغسطس 2019، أي بزيادة 39 في المائة عن 1.2 مليون في عام 2016.

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وعلى سبيل المقارنة، كان لدى الولايات المتحدة 2.246 مليون وظيفة في اقتصاد التطبيقات اعتبارًا من أبريل 2019، وكان لدى الاتحاد الأوروبي (بالإضافة إلى سويسرا والنرويج) 2.093 مليون وظيفة في اقتصاد التطبيقات اعتبارًا من يوليو 2019، وذلك فى مناقشة نظمتها رابطة الإنترنت والهاتف المحمول.

وقد كشف تقرير عن تقدير لعدد الوظائف الأساسية لاقتصاد التطبيقات، واستخدم التقرير إجراءً متعدد الخطوات استنادًا إلى بيانات من عالم منشورات الوظائف عبر الإنترنت، وللحصول على صورة شاملة ، يغطي التقرير أفضل 5 دول ومناطق لوظائف التطبيق في جميع أنحاء الهند، وذكر التقرير أن ولاية بنجالورو هي الرائدة في مجال 362،000 وظيفة في اقتصاد التطبيق تليها دلهي بـ 248،000 وظيفة في اقتصاد التطبيقات ومومباي مع 137000 وظيفة في اقتصاد التطبيقات، أما حيدر أباد مع 128000 وظيفة اقتصاد التطبيق وبون مع 113000 وظيفة اقتصاد التطبيقات إكمال أكبر خمس مدن مع أكبر عدد من الوظائف ذات الصلة باقتصاد التطبيق.