شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن هواتفها الجديدة..أبل تطلق نسخة جديدة من آيفون 8 بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الإعلان عن ايفون الجديد إلا أن نائب رئيس شركة أبل أعلن عن احتفاظ الشركة بهواتف أيفون XR، وأيفون 8 بلس ضمن تشكيلة هواتف 2019.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow”، فمن المنتظر أن تطلق الشركة نسخة جديدة من هاتفى ايفون 8 وايفون 8 بلس بسعة 128 جيجابايت جديدة، حيث سبق وأن تم إطلاق هواتف أيفون 8 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، و256 جيجا بايت، ولكن أعلنت الشركة عن ايفون 128 جيجا بايت بدلاً من 256 جيجا بايت.

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وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة أيضاً بتخفيض أسعار نسخة 64 جيجابايت لكل من ايفون 8 وايفون 8 بلس في نفس الوقت.

وكانت شركة أبل قد كشفت مؤخرا عن 3 هواتف ذكية جديدة هي أيفون 11 وأيفون 11 برو، وأيفون 11 برو ماكس، والتى تضمنت عدد من المميزات الجديدة بما في ذلك كاميرا ثلاثية في الخلف.

وإلى جانب ذلك تمتلك هذه الهواتف الجديدة العديد من المميزات بما في ذلك معالج A13 الجديد، فضلا عن بطارية قوية تدوم لفترة أطول، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي قوية، وتأمل شركة أبل أن تحقق هواتفها مبيعات قوية.