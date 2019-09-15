شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توافق على ارتداء "بيجامة" ذكية تحسب أنفاسك وتراقب دقات قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الباحثون دائمًا لتقديم أمور أكثر بساطة وراحة للأشخاص لتتابع صحتهم وتقدم لهم تقارير عن وضعهم دون الحاجة إلى الذهاب المتكرر إلى الطبيب أو القلق حول الصحة بشكل مستمر، ومن بين ذلك ابتكار "بيجامة" ذكية يمكنها أن تراقب دقات قلبك وتحسب أنفاسك وتتعرف على طبيعتها أثناء النوم، فهل توافق على استخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا؟

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه البيجامة المبتكرة تمكن من تطويرها عدد من الباحثين في جامعة ماساتشوستس، حيث تحتوى على أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة معدل ضربات القلب والإيقاع التنفسي.

ويعد النموذج الأولى المسمى "فيجاماس" الذي صممه كل من على كيكادي وس. زهرة هومايونفار، زوجًا أساسيًا من البيجامات للجنسين المزودة بتكنولوجيا فحص صحى، والتى سيتم طرحها في مؤتمر Ubicomp 2019 في لندن هذا الأسبوع.

Advertisements

وأشرف الأستاذ تريشا إل. أندرو والعالم ديباك جانيسان على المشروع، حيث يقول أندرو: "كان التحدي الذي واجهناه هو كيفية الحصول على إشارات مفيدة دون تغيير جماليات النسيج أو الشعور به".

وأضاف: "مثل هذه المناطق المضغوطة من النسيج هي مواقع محتملة حيث يمكننا قياس الحركات النابضة الناتجة عن دقات القلب والتنفس ويمكن استخدامها لاستخراج المتغيرات الفسيولوجية.