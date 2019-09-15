شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تجمع بيانات حول هبوط مركبة الهند لتستفيد من تجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الآن لم تصل أى معلومات مؤكدة حول وضع مركبة الهبوط الهندية على القمر بعد انقطاع الاتصال عنها فى اللحظات الأخيرة، ولكن الجانب الأمريكى يحاول مراقبة ورصد أى بيانات قد تساعد فى مهمتها المقبلة للقمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كانت مهمة الهند تشاندرايان -2 مكونة من مركبة مدارية استقرت في الدوران حول القمر ومركبة هبوط كان من المفترض أن يكون هبوطًا هادئًا في 6 سبتمبر، وبالنسبة للولايات المتحدة، التي لم تحاول الهبوط على سطح القمر منذ برنامج أبولو ولكنها تريد العودة قريبًا، فإن هذا يعد إنذارا بصعوبة رحلة الفضاء.

قالت كاميل ألين، نائبة مدير برنامج خدمات حمولة القمر التجارية (CLPS) في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا "بالنسبة لنا من وجهة نظرالإدارة، نحن نعرف أن هذا صعب"، وتشارك شركتان أمريكيتان في الجولة الأولى من مهام CLPS، والتي تهدف إلى الهبوط في عام 2021.

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قد توفر المركبة الفضائية المدارية الخاصة بالقمر والتابعة لناسا معلومات حيوية لمحطات هبوط القمر الأمريكي في المستقبل، فمن المقرر أن تطير المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter التي تدور حول القمر منذ عام 2009 فوق موقع الهبوط المستهدف للهبوط مركبة الهند فيكرام في 17 سبتمبر.

ويمكن أن تساعد صور المركبة الفضائية وكالة الفضاء الهندية في تشخيص الوضع الحالي للهبوط وتساعد جهود الوكالة المستمرة لإقامة اتصال معها.