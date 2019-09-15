كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “weWALK”..عصا ذكية للمكفوفين تستخدم خرائط جوجل

متابعة-سنيار: تهدف عصا بيضاء تستخدم التكنولوجيا الذكية إلى مساعدة الأشخاص ضعاف البصر على التنقل في محيطهم. يُطلق على العصا الذكية اسم “weWALK”، وقد تم تزويدها بسماعات مدمجة، وتكامل الهاتف الذكي، وأجهزة استشعار ترسل اهتزازات لتحذير المستخدمين من العقبات أمامهم.

تتكون عصا “weWALK” من مقبض إلكتروني مع عصا بيضاء منتظم يتم إدراجها في القاع، تستخدم جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية للكشف عن أي عقبات فوق مستوى الصدر ويحذر المستخدم من خلال اهتزاز المقبض.

يمكن للمستخدمين أيضا إقران العصا بهواتفهم الذكية مع إمكانية دمجها مع مساعد صوت وخرائط google.

يستخدم الجهاز مكبرات الصوت المدمجة لإعلام المستخدم بالمتاجر القريبة وتفاصيل البنية التحتية التي قد لا يتمكنون من رؤيتها.

اخترع المصمم كورسات سيلان، وهو أعمى، العصا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كأداة لضعاف البصر.

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التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء عصا “weWALK” مبنية حول منصة مفتوحة، مما يعني أن الأطراف الثالثة يمكنها إضافة وظائفها القائمة على الهاتف الذكي، ويأمل مطوروها في اقترانها بتطبيقات مشاركة في النقل وخدمات نقل لزيادة تحسين قدراتها على التنقل.

عصا weWALK الذكية متوافقة مع الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android و ios، وتشتمل على مدخل USB يمكن استخدامه لشحن البطارية بشحنة كاملة تدوم حتى خمس ساعات من وقت الاستخدام.

الجهاز متاح للشراء على موقع “weWalkwebsite” مقابل 500 دولار أمريكي.