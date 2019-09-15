Realme 5 يتلقى تحديث جديد يجلب معه ميزات الرفاهية الرقمية، ويُحسن أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Realme 5 على أول تحديث له في الأسبوع الماضي والذي جلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس وبعض التحسينات للكاميرا. الآن، بدأ هذا الهاتف بتلقي تحديثه الثاني والذي يجلب معه ميزات الرفاهية الرقمية، Digital Wellbeing.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم كذلك بتحسين تجربة اللمس بعدة أصابع من أجل بعض تطبيقات الطرف الثالث، ويقوم كذلك بتحسين الوضوح في وضع HDR Mode، ومعاينة التأثير في وضع Portrait Mode أثناء تصوير المشاهد المظلمة. وعلاوة على ذلك، هذا التحديث يقوم كذلك بتحسين أداء الألوان ووضوح الكاميرا الأمامية، فضلا عن أداء الألوان في كاميرا الماكرو.

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كما جرت العادة دائمًا، فقد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.