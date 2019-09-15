الهاتف Galaxy M30s سيشق طريقه إلى بلدان أخرى بعد ظهوره لأول مرة في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لجلب الهاتف Galaxy M30s إلى عدد من الأسواق الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ويُقال بأن النسخة الأوروبية من الهاتف Galaxy M30s ستحمل الإسم الرمزي SM-M307FN، وستحتفظ بنفس تصميم ومواصفات النسخة التي ستشق طريقها إلى الهند.

نحن لا نعلم متى سيصل الهاتف Galaxy M30s إلى أوروبا، ولكن وفقا لإعلان تشويقي على متجر أمازون الهند، فسوف يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في الهند في اليوم 18 سبتمبر. وبالتأكيد، الهاتف Galaxy M30s سيُعرض للبيع لأول مرة في الهند قبل أن يشق طريقه إلى البلدان الأوروبية.

Advertisements

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فيبدو أن الهاتف Galaxy M30s سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy M30s القادم سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.