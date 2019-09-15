تسريب آخر يؤكد لنا قدوم الهاتف Huawei Mate 30 مع كاميرا بتصميم مستدير في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بهواتف Huawei Mate 30 Series بدأت تشق طريقها على نحو متزايد إلى الويب في الأونة الأخيرة، والتسريب الأحدث الذي بحوزتنا اليوم عبارة عن غطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Huawei Mate 30. وفي حالة إذا كان هذا التسريب صادقًا، فيبدو أن ما نراه الآن قد يكون هو التصميم النهائي تقريبًا للهاتف Huawei Mate 30.

على عكس بعض التسريبات الأولية التي عرضت لنا الهاتف Huawei Mate 30 مع وحدة مستطيلة للكاميرا في الواجهة الخلفية، فهذه الصورة المسربة الجديدة تعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei مع وحدة دائرية مشابهة لتلك الموجودة في هواتف موتورولا. وعلى الرغم من أن هذه الصورة المسربة الجديدة لا تكشف لنا عن تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Huawei Mate 30، فقد كشفت لنا جميع التسريبات السابقة أنه سيضم بدوره شاشة تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية على أقل تقدير.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Mate 30 سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 40 ميغابكسل كذلك للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الرابعة والأخيرة ستكون من نوع Time Of Flight. وبالعودة إلى الكاميرتين الأساسية والمقربة، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستكون الكاميرا الواسعة الزاوية قادرة على تصوير المشاهد بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. وبصرف النظر عن الكاميرات الأربعة، فسوف يكون هناك أيضًا فلاش من نوع Xenon في الجانب.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني يوم الخميس المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.