«جوجل» تستعد لإطلاق «قاتل الآيفون»

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الموجز
تستعد "جوجل"،لإطلاق أحدث نسخة من هواتفها والذي سيحمل اسم "جوجل بيكسل 4".
وسيعرف بـ "قاتل الآيفون" وذلك بسبب امتلاكه كاميرا تفوق الكاميرا التي يمتلكها "آيفون 11" من شركة "آبل".
وكشفت شركة "آبل" عن هاتفها الجديد، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يتمتع بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل.
بالإضافة إلى الإمكانية بتصوير مقاطع الفيديو بدقة "4K"، ، فضلًا عن كونه مزودًا بوضع ليلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظلام وذلك وفقا لموقع سبوتنيك.
مقارنة بين آيفون 11 وآيفون برو 11
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