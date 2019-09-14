صفقة اليوم.. احترف التصميم وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب مع خصم 33%

حزمة الفوتوشوب الكاملة The Complete Photoshop Diploma Bundle.

عدد الدورات: 4

عدد الدروس: 32

المدة: 60 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على توضيح أفكارك بطريقة فعالة، واستخدام كل منها لمهام محددة لتتمكن من قضاء وقت أقل في العمل، وكذلك احتراف Photoshop CC لتحرير الصور بكل سهولة.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، واستكشاف عالم الألوان الغنية في الفوتوشوب، وكيفية تحقيق تناغم الألوان، وكذلك كيفية استخدام أدوات مثل: Color Range، وFocus Range باحترافية.

كما ستتعلم كيفية أتمتة العمل على فوتوشوب لتوفير ساعات من العمل في خطوات بسيطة، وذلك من خلال احتراف استخدام ميزة Photoshop Actions.

وقت الوصول للمحتوى: عام.

الحصول على شهادة إتمام.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 149.97 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 33%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يتمتع برنامج (الفوتوشوب) Adobe Photoshop بشعبية كبيرة جدًا، كما يُعد من أهم الأدوات التي يعتمد عليها أي مصمم محترف، سواء لتعديل الصور أو إنشاء التصميمات الاحترافية.

إذا كنت ترغب في بدء عمل حر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في مجال التصميم، فإن حزمة الفوتوشوب الكاملة (The Complete Photoshop Diploma Bundle) ستساعدك على تطوير مهاراتك الإبداعية، مع خصم يصل إلى 33%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، وما يصل إلى 32 درسًا، و60 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام الفوتوشوب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 150 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 99.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 33 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

تغطي هذه الحزمة كافة المفاهيم الأساسية التي يجب على كل مستخدم فوتوشوب معرفتها، كما تُساعدك على استكشاف مجموعة من التقنيات التي تتيح لك توضيح أفكارك بطريقة فعالة من خلال برنامج فوتوشوب، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، لتتمكن من قضاء وقت أقل في العمل، وكذلك احتراف Photoshop CC لتحرير الصور بكل سهولة.

كما ستتعلم كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، واستكشاف عالم الألوان الغنية في الفوتوشوب، وكيفية تحقيق تناغم الألوان، وكذلك كيفية استخدام أدوات مثل: Color Range، وFocus Range.

ستتعلم أيضًا أتمتة العمل على فوتوشوب لتوفير ساعات من العمل في خطوات بسيطة، وذلك من خلال احتراف استخدام ميزة Photoshop Actions، والتي تتيح لنا تسجيل الخطوات المختلفة التي نستخدمها عند إجراء تعديلات على صورة فردية، ثم تطبيق هذه التغييرات على صور متعددة دفعة واحدة. مما يوفر عليك ساعات طويلة من العمل في تحرير الصور.

الحصول على الصفقة: من هنا.