شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح تغييرا جديدا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موقع يوتيوب، تغييرًا كبيرًا في نظام الرسم البياني للموسيقي الخاص به بعد اكتشاف أن الفنانين والشركات كانوا يستخدمون الثغرات للنمو لتضخيم عدد الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فلم يعد يوتيوب يحسب "مرات مشاهدة الإعلانات" عندما يتعلق الأمر بالشركة بحساب الرسوم البيانية الموسيقية، ونقلت The Verge عن منشور جديد قولها: "بدلاً من ذلك، سيكون ترتيب مقاطع الفيديو الموسيقية التي يتم مشاهدتها على أعلى مستوى يعتمد على عدد مرات التشغيل الفعلية".
وفي محاولة لتوفير المزيد من الشفافية للصناعة والمواءمة مع سياسات شركات الرسوم البيانية الرسمية مثل Billboard وNielsen، لم نعد نقدم طرق عرض الإعلانات المدفوعة على يوتيوب في حساب مخططات موسيقى يوتيوب، وسيتم تصنيف الفنانين الآن استنادًا إلى عدد مرات التشغيل الفعلية".
ويعمل يوتيوب على تغيير منهجيته للإبلاغ عن ظهور السجلات لأول مرة على مدار 24 ساعة فقط لحساب عدد مرات المشاهدة من عدد مرات التشغيل الفعلية، بما في ذلك الروابط المباشرة إلى الفيديو ونتائج البحث.
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