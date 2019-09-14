تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لتحديث هاتف Realme XT برقاقة معالج Snapdragon 730G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق تحديث لهاتف Realme XT المعلن عنه مؤخراً، حيث يأتي الإصدار الجديد من الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 730G.

كشف عن هاتف Realme XT خلال الفترة الماضية برقاقة معالج Snapdragon 712، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق تحديث للهاتف.

وتخطط الشركة لإطلاق التحديث القادم للهاتف في مؤتمر يعقد خلال شهر ديسمبر قبل نهاية هذا العام، حيث سلطت شركة Realme الضوء على مفاجآة يكشف عنها خلال هذا الحدث.

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وتأتي رقاقة Snapdragon 730G بترقية عن الإصدار الرئيسي من الرقاقة بشكل خاص في آداء الرقاقة في عرض الجرافيك في الألعاب، مع آداء سريع لكرت الشاشة في هاتف تحديث Realme XT، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge بقدرة 30W.

من جانب أخر لا تختلف المواصفات الأخرى في تحديث Realme XT عن المواصفات التي جاء بها الإصدار الرئيسي من الشركة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في شهر ديسمبر.

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