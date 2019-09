Nintendo ستتيح للاعبين قريبًا تحويل إشتراكاتهم الفردية في Switch Online إلى الخطة العائلية

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار العديد من الخدمات التي تستند على نظام الإشتراكات اليوم، فقد أصبحت الخطط العائلية تحظى بشعبية كبيرة الآن. هذا لأن الإشتراك في الخطة العائلية يتيح لعدد أكبر من المستخدمين إستخدام الخدمة بسعر معقول دون الحاجة إلى شراء إشتراكات فردية. إذا كنت أحد المشتركين في خدمة Nintendo Switch Online، فقد تكون مهتمًا بالتغيير الذي أعلنت عنه شركة Nintendo هذا الأسبوع.

في تغريدة في حسابها الأوروبي الرسمي على شبكة تويتر، كشفت شركة Nintendo أنها ستسمح قريبًا للمشتركين في Nintendo Switch Online بتحويل إشتراكهم الحالي إلى إشتراك عائلي. هذا يعني أنه إذا كنت مشتركًا في الخطة الفردية العادية ولا يزال يتبقى على إنتهاء الإشتراك بعض الوقت، فلن تضطر إلى الإنتظار حتى تنتهي فترة الإشتراك للإنتقال إلى الخطة العائلية.

تؤكد التغريدة أن اللاعبين سيكونون قادرين على إستخدام المدة المتبقية على إنتهاء إشتراكهم في الخطة الفردية للحصول على خصم على الخطة العائلية. من المتوقع مشاركة المزيد من التفاصيل قريبًا مع العلم بأنه من المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة العائلية في خدمة Nintendo Switch Online تُكلف 35 دولار أمريكي لمدة عام كامل علمًا أنها ستدعم ما يصل إلى ثمانية من ملاك حسابات Nintendo.

هذه صفقة جيدة إذا كان لديك عدد كاف من الأشخاص لمشاركة الإشتراك في خدمة Nintendo Switch Online معهم، لذلك ربما حان الوقت للبدء في البحث عن أشخاص لمشاركة هذه الخطة معهم إذا كنت تريد توفير بعض المال لنفسك.

Starting 01/10, you’ll be able to use the remaining days of your #NintendoSwitchOnline Individual Membership as a discount when purchasing a Family Membership! More details, such as discount rates, will be available on our website at a later date. pic.twitter.com/Dk27RVXJxr